Lingua italiana per stranieri: festa di fine corso per 16 allieve

Santhià: festa di fine corso per le allieve che hanno frequentato il percorso di lingua italiana per stranieri. Le partecipanti hanno conseguito l'attestato relativo al "Corso di lingua italiana livello A2". A seguire le 16 allieve in questo percorso di 90 ore, è stata Bouchra El Kissani, mediatrice culturale dello Sportello dialoghi del Comune. Per concludere i festeggiamenti è stata organizzata all'interno del Bosco in Città una merenda con prodotti etnici, un appuntamento a cui hanno partecipato anche il sindaco Angela Ariotti, l'assessore Alessandra Ferragatta e il consigliere Giorgia Manchovas.