Fatto Bene: bando per progetti in rete a contrasto delle fragilità

Fondazione Valsesia onlus: bando d’autunno a sostegno di progetti territoriali in rete a contrasto delle fragilità e a sostegno dell’inclusione di soggetti svantaggiati. "Dopo il successo del primo bando “E-state in +” - spiega Laura Cerri, presidente di FVo - ora lanciamo il bando d’autunno “Fatto Bene”, per sostenere progetti sociali in rete, di durata annuale, dedicati a contrastare le fragilità ed a favorire l’inclusione di soggetti svantaggiati realizzati sul nostro territorio. Fondazione ha stanziando un budget complessivo di 10.000 euro, il termine per la presentazione delle domande è mercoledì 15 dicembre 2021".

Ambiti di Intervento dei progetti sociali

Gli ambiti di intervento riguardano istruzione e formazione (inclusione educativa, parità di genere, educazione civica a sostegno dell’inclusione e a contrasto delle fragilità, etc.); cultura, arte, sport e ambiente (progetti artistici a favore dell’inclusione; sport inclusivo; progetti letterari a contrasto delle fragilità ambientali, etc.); fragilità e svantaggio (inclusione lavorativa; a favore della crescita personale di soggetti svantaggiati, etc.). Tutti i progetti dovranno creare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.

Chi può partecipare?

Possono partecipare in rete (capofila + 1 o più partner di progetto): Onlus; Enti di Terzo Settore; Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale; Associazione Sportive Dilettantistiche con finalità sociali; Istituti scolastici ed enti formativi; Parrocchie; Comuni, con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti ed esclusivamente in partenariato con enti non profit.

Devono avere sede legale o operativa in uno dei Comuni del territorio di FVO (Vedi https://www.fondazionevalsesia.it/chi-siamo-2/.

Budget per progetto

Il contributo per progetto di FVO è 1/3 del costo totale del progetto, con un contributo massimo erogabile di 1.000 euro a progetto, è richiesto un cofinanziamento dei 2/3 del costo totale (apporto monetario e valorizzazione beni e servizi).

La domanda va inviata esclusivamente via e-mail completa di tutti gli allegati richiesta entro il 15 dicembre 2021 a [email protected] o via pec [email protected]