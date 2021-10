Atti abilitativi edilizi e sanatorie: il corso a Varallo

Varallo: si è tenuto nella sala congressi di Palazzo d’Adda, messa a disposizione dal Comune, il corso organizzato da Unione Montana e Collegio dei Geometri della Provincia di Vercelli sul tema 'Atti abilitativi edilizi e sanatorie'. "Il corso ha fatto registrare una notevole partecipazione – commenta l’assessore dell’Unione Montana Alberto Daffara – relatori sono stati gli architetti Gian Piero Gioria e Anna Rosa Ottone, che hanno presentato diversi aspetti normativi e tecnici relativi alla tematica in oggetto. Ringraziamo il Collegio Geometri per aver scelto di proporre il corso sul nostro territorio ed il Comune di Varallo per la disponibilità della sala. È stato un importante momento di formazione e di confronto tra i professionisti del territorio, su tematiche di grande importanza per l’assetto urbanistico territoriale".