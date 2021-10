Nasce il Comitato per l'imprenditoria femminile

Si è insediato giovedì 21 ottobre, il Comitato per l'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Il Comitato, che resterà in carica per i prossimi tre anni, è formato da dodici componenti effettivi più due supplenti, nominati dalla Giunta camerale tra i consiglieri e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. "Oltre il 22% delle imprese del Piemonte Nord Orientale è a conduzione femminile: si tratta dunque di una componente significativa del nostro tessuto produttivo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo - commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio - Il Comitato nasce con l'obiettivo di promuovere la presenza e il ruolo delle donne nel mondo dell'imprenditoria e valorizzare l'importante contributo che possono apportare per lo sviluppo e la competitività dell'intero sistema economico, ragione per cui si è voluto prediligere una composizione aperta del Comitato e non esclusivamente femminile".

Durante la riunione di insediamento i componenti del Comitato hanno eletto come presidente per il mandato 2021-2024 Elisabetta Belletti, imprenditrice in ambito assicurativo e rappresentante del settore del commercio nel Consiglio camerale. "Desidero anzitutto ringraziare tutti i e le componenti per la fiducia accordatami - dichiara la neo-presidente - È per me motivo di particolare soddisfazione rappresentare un Comitato che esprime una categoria, quella delle imprese femminili, sempre più incisiva nel panorama economico territoriale e nazionale. Oggi più che mai chi fa impresa ha bisogno di iniziative valide e concrete: i risultati si raggiungono lavorando insieme e l'impegno del Comitato sarà quello di offrire un supporto e un contributo fattivo allo sviluppo dell'imprenditoria femminile del territorio, nella consapevolezza – prosegue Belletti – che la presenza delle donne, sia alla guida che all'interno di un'impresa, rappresenta un elemento di opportunità e un segno di crescita e speranza".