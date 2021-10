Il 24 ottobre la mostra scambio "Ruggine"

Santhià: penultimo appuntamento dell'anno con la mostra scambio "Ruggine" ideata dall'Aps santhiatese E-Vintage. Domenica 24 ottobre piazza Aldo Moro ospiterà il mercatino dedicato all’oggettistica vintage, biciclette, motorini, auto, moto e ricambi. Gli espositori potranno entrare in piazza per posizionare ed allestire i propri stand dalle 6,30 fino alle 8. Come sempre, ingresso libero per il pubblico a partire dalle 8 fino alle 15 circa. Per chi fosse interessato a esporre la propria auto/moto/bici d'epoca sul piazzale lo staff di Ruggine ricorda che vi è uno spazio dedicato all'interno, il tutto gratuitamente. Per ulteriori informazioni o contatti seguire la pagina Facebook Ruggine Santhià, chiamare il numero 3472205128 oppure scrivere a [email protected]