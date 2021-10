Claudia Ulliana si dimette: lavorerà come assessore esterno

Santhià: emozione nei banchi di maggioranza e opposizione per il primo consiglio comunale guidato dal sindaco Angela Ariotti. "Una realtà questo consiglio comunale che si insedia oggi e che dovrà portare e lavorare in un clima disteso – ha dichiarato nel suo intervento Ariotti - La campagna elettorale è stata molto lunga, con tanto nervosismo e atti poco consoni ma è naturale ed umano. Ma ora giriamo pagina, è ora di collaborare, con la minoranza che spero porti dei contributi per ragionare insieme sul bene di Santhià. Noi continueremo a riguardare il nostro programma elettorale per portarlo avanti rimanendo con i piedi per terra. Abbiamo tante opere in cantiere, dovremo dare massima attenzione alla manutenzione ordinaria, ai marciapiedi, all’abbattimento delle barriere architettoniche, dialogare con le attività presenti sul territorio e già stiamo lavorando per le attività legate al periodo natalizio. Vorrei cercare di costruire qualcosa con tutti voi".

Dai banchi della minoranza, formata da Biagio Munì, Antonio Angeloro, Alessandro Caprioglio e Gilberto Canova, unanime l’augurio di buon lavoro alla nuova amministrazione, l’intenzione di assicurare la propria presenza e contributo per migliorare la città, pur sapendo che il gioco delle parti e il ruolo che ognuno ricopre in consiglio potrà portare a degli scontri che si spera possano essere propositivi con lo sguardo rivolto sempre al bene di Santhià. Il sindaco Ariotti ha proseguito dichiarando la volontà del neo eletto assessore Claudia Ulliana di dimettersi lavorando come assessore esterno: entra così nella squadra come consigliere il primo dei non eletti, ovvero Elisa Battù. La seduta del consiglio comunale ha visto poi la comunicazione ufficiale dei componenti della giunta comunale ed vice sindaco: Angela Ariotti sindaco con delega a urbanistica ed ambiente, Mattia Beccaro vice Sindaco e assessore lavori pubblici, manutenzione, scuola e sport, Alessandra Ferragatta assessore Politiche del lavoro e rapporti con le associazioni, Agatino Manuella assessore al bilancio, patrimonio e partecipate e Claudia Ulliana assessore; politiche sociali e rapporti con le associazioni di volontariato. Queste le deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza: Elisa Battù Comunicazione e digitalizzazione, Mauro Bedon Legalità, sicurezza e senso civico, Giorgia Manchovas Politiche giovanili, benessere e salute, Renzo Bellardone Cultura, musei e promozione del territorio, Massimo Carando Commercio, mercati e fiere, agricoltura. La nuova commissione elettorale sarà invece composta dal sindaco più tre componenti effettivi: Agatino Manuella, Massimo Carando e Gilberto Canova. I supplenti eletti della commissione son invece Mattia Beccaro, Renzo Bellardone e Biagio Munì. Nell’ultimo punto del consiglio comunale è stato inoltre nominato il revisore unico dei conti per il triennio 2021/2024: Mario Ernesto Fedriani di Arquata Scrivia.