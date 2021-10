Centro vaccinale: allestita tensostruttura riscaldata

Santhià: con i primi freddi è arrivata agli amministratori comunali la richiesta da parte degli operatori del centro vaccinale di Santhià di una struttura riscaldata. "Siccome il clima è sempre più rigido abbiamo ritenuto importante rispondere a questa richiesta e dotare il centro vaccinale di una nuova tensostruttura riscaldata per gli operatori sanitari, la Protezione civile, gli alpini e gli utenti del centro stesso - commenta il sindaco -. Un ringraziamento speciale a chi rende possibile il funzionamento del polo vaccinale di Santhià che si è rivelato fondamentale per tutto il territorio in questo difficile periodo di pandemia". La nuova struttura è stata allestita in questi giorni ed è già in funzione.