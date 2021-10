"Ammortizzatori sociali ultima soluzione, non la prima e l’unica"

Gattinara: "Embraco, Sanac: è sempre la stessa storia. Al Governo riconosco la straordinaria coerenza di arrendersi sempre al declino" afferma Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro e non usa mezzi termini per incalzare il Governo sul destino delle due aziende. La Embraco di Riva di Chieri e la Sanac di Gattinara sono infatti accomunate da una crisi aziendale causata da una mancata fusione con altre aziende.

"Alla mancanza di visione strategica, di un piano industriale per l’Italia e di reindustrializzazione - spiega Chiorino - Per le altre in crisi seguiranno, come sempre e stancamente, gli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali devono essere l’ultima soluzione, non la prima e l’unica. Nella mia visione, il ricorso agli ammortizzatori sociali è, comunque e sempre, un fallimento dopo aver esperito ogni altra via". L’assessore regionale in una nota ha sollecitato il Ministro dello Sviluppo Economico a convocare un tavolo ministeriale per la Sanac di Gattinara a cui partecipino tutti gli attori coinvolti, comprese le Regioni interessate, per fare chiarezza sulla situazione e sulle possibili soluzioni da adottare per evitare un’altra irreversibile crisi aziendale.