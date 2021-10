Insediamento del sindaco Angela Ariotti: consiglio comunale

Santhià: primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata da Angela Ariotti e virtuale taglio del nastro per la pagina Facebook ufficiale del Comune. Tutto questa sera, giovedì 21 ottobre, a partire dalle 21. Quello della pagina Facebook era uno dei progetti presentati in campagna elettorale: efficienza e velocità nel comunicare ai cittadini online scadenze amministrative, avvisi relativi i lavori pubblici, eventi, manifestazioni, attività istituzionali ed avvisi generici. In consiglio comunale, aperto al pubblico, è prevista la convalida dei consiglieri eletti nella consultazione del 3 e 4 ottobre 2021 e il giuramento del nuovo sindaco, nomina dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco e presa d'atto e nomina dei capigruppo consiliari, elezione della commissione elettorale comunale e nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2021/2024.