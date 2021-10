Trino: "Generazione 2.0", appuntamenti con la psicologa

Appuntamenti in biblioteca civica “Favorino Brunod” con la psicologa giovedì 21 e domenica 24 ottobre.

Sono organizzati dal Comune di Trino e si tratta degli incontri denominati “Generazione 2.0” con la dottoressa Enrica Ferrari, psicologa in servizio al distretto di Casale Monferrato dell’Asl di Alessandria. Si tratta di un dialogo aperto sulle storie di adolescenti durante la pandemia.

L’incontro sarà strutturato in due fasi: giovedì 21 ottobre dalle 20,30 alle 21,30 in biblioteca si terrà l’incontro rivolto ai genitori, mentre domenica 24 ottobre alle 15, sempre in biblioteca, si terrà un laboratorio di pittura delle emozioni, un incontro rivolto ai ragazzi tra i 13 e i 19 anni. Per accedere agli incontri sarà necessario disporre di Green Pass.