Motta de' Conti: raccolti 200 euro con le orchidee dell'Unicef. "Con il passaparola e lo stand sul sagrato della chiesa sono state distribuite 20 piante, tutte quelle che avevamo a disposizione" spiega la consigliera comunale Marinella Volpi che si è occupata dell'iniziativa con la collaborazione dell'assessore Roberto Paggio. "Già da alcuni anni l'Amministrazione comunale sostiene il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia - sottolinea il sindaco Emanuela Quirci - non solo con lo stand per le piante, ma anche acquistando gadget per dare alla Befana dei bambini, un'iniziativa tradizionale, una valenza anche solidale".