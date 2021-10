Monumento in rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno

Motta de' Conti: il monumento dei Caduti si tinge di "rosa" per il mese di ottobre. Un gesto simbolico che, come precisa il sindaco Emanuela Quirci, vuole dimostrare il sostegno dell'Amministrazione comunale e della comunità alla campagna che la Lilt dedica alla prevenzione del tumore al seno. Già in altre occasioni il monumento è stato illuminato: con luci gialle, ad esempio, per la Giornata Mondiale dell'Endometriosi, istituita nel 2014 per porre l'attenzione su una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono; di blu per la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. "La nostra amministrazione è sensibile ai temi di carattere sociale - sottolinea Quirci - illuminare il monumento in concomitanza con determinate ricorrenze, come pure le panchine colorate di rosso, contro la violenza sulle donne, e di viola, colore della gentilezza, sono gesti con cui esprimiamo vicinanza e partecipazione".