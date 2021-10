Le iniziative per il mese della prevenzione del tumore al seno

Caresana: al calar del sole il palazzo comunale si colora di rosa. Così l'Amministrazione comunale aderisce alla campagna di prevenzione promossa dalla Lilt per il mese di ottobre. Non solo. Nelle scorse settimane è stata organizzata anche una camminata tra i campi, dal paese alla tenuta Castelletto messa a disposizione del dottor Sergio Cavagliano, già sindaco e medico condotto a Caresana fino a qualche anno fa. Una passeggiata solidale a cui ha aderito anche un gruppo in arrivo da Pezzana. E ora prosegue la vendita dei biglietti della lotteria, organizzata con l'obiettivo di donare visite senologiche ed ecografie mammarie alle giovani donne della provincia che hanno casi di tumore al seno in famiglia o particolari fragilità. "Grazie a chi contribuirà con noi “Petali di Loto” a sostenere la prevenzione per le donne di età compresa tra i 30 e i 40 anni che non rientrano nel range anagrafico del programma Prevenzione Serena" commenta Pinuccia Necco, fiduciaria della Lilt di Vercelli per Caresana. I Petali di loto sono un gruppo di donne che hanno o hanno avuto problemi di tumori al seno, un sodalizio che fa capo alla Lilt di Vercelli. "È un progetto importante, bastano 2 euro per contribuire. Più biglietti venderemo e più eco e visite si potranno offrire” afferma Necco, che è a disposizione per chi volesse richiedere i biglietti della lotteria, la cui estrazione è prevista per l'8 gennaio 2022.