Buronzo: un giropizza per raccogliere fondi per la prevenzione

Il fiduciariato Lilt di Buronzo in occasione del mese in rosa organizza per venerdì 22 alle ore 20 una cena giropizza al bar del paese.

L’iniziativa si svolge solamente su prenotazione contattando il 3452857646 oppure telefonando a Ornella fiduciaria Lilt 3338481822. Lo scopo della serata è quello di raccogliere fondi a favore della prevenzione del tumore al seno da devolvere alla sezione provinciale di Vercelli. Gli organizzatori ricordano che tutte le normative anticovid saranno rispettate.