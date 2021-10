Il 21 ottobre saranno ufficializzate deleghe e incarichi

Santhià: verranno ufficializzati giovedì 21 ottobre alle 21, durante il primo consiglio comunale aperto al pubblico, i nomi dei quattro assessori e le rispettive deleghe, insieme agli incarichi assegnati dal sindaco ai consiglieri. Saranno quattro i punti all'ordine del giorno: convalida dei consiglieri eletti nella consultazione del 3 e 4 ottobre 2021 e giuramento del nuovo sindaco. Al punto due, nomina dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco e presa d'atto e nomina dei capi gruppo consiliari. Ai punti 3 o 4 elezione della commissione elettorale comunale e nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2021/2024. Al fianco del sindaco Angela Ariotti, che ha tenuto per sé le deleghe a Urbanistica ed Ambiente troveremo il giovane Vice, Mattia Beccaro, cui sarà affidato l’assessorato ai Lavori pubblici, Manutenzione, Scuola e Sport. Gli assessorati con delega a Politiche del Lavoro e Rapporti con le associazioni e Politiche Sociali e Rapporti con le associazioni di volontariato saranno affidati rispettivamente ad Alessandra Ferragatta e Claudia Ulliana. Agatino Manuella sarà Assessore a Bilancio, Patrimonio e Partecipate. Rimangono così da assegnare le deleghe alla cultura, commercio, comunicazione, sicurezza e politiche giovanili. Nei banchi della minoranza troveranno posto quattro consiglieri: Biagio Munì candidato sindaco della seconda lista più votata “Cambia Santhià insieme a noi” e il più votato della lista Muni Antonio Angeloro, ed i candidati sindaco delle liste “Uniti per la rinascita” e “Orgoglio per Santhià” ovvero Alessandro Caprioglio e Gilberto Canova.