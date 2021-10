Trino: un weekend...a tutta birra

Quattro giorni tra birra, cibo, serate musicali. Torna da giovedì 21 a domenica 24 ottobre, promossa dal Comune di Trino con il gruppo di Festa Bavarese, “Trino a tutta birra” in piazza Garibaldi, in pieno stile Oktoberfest per la seconda edizione di questo appuntamento che in città si era svolto nel 2019 per la prima volta.

Per quattro giorni si festeggia bevendo Paulaner, una delle birre storiche dell’evento bavarese, ed inoltre ci saranno gli stand allestiti a tema con possibilità di pranzare o cenare con i prodotti tipici della tradizione tedesca. Gli stand enogastronomici apriranno tutti i giorni dalle 12 a mezzanotte, tra birra, grigliate di carne, bretzel, wurstel. L’ingresso alla festa è gratuito ed è possibile prenotare i tavoli per pranzo e cena.

Ci sarà inoltre anche la musica dal vivo tutte le sere dalle 21: giovedì 21 ottobre con gli Starlights, venerdì 22 con i The Royal Band per il tributo ai Queen, sabato 23 il tributo a Vasco Rossi con i Vasco Collection ed infine domenica 24 con una band rock. Per informazioni e contatti è possibile chiamare il 351-9719096.