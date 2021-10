Nuove nomine per i sacerdoti in Valsesia e nella Bassa

Arcidiocesi di Vercelli: nuove nomine per sacerdoti in Valsesia e nella Bassa vercellese. Don Salvatore Giangreco sarà vicario parrocchiale di San Pietro a Gattinara, mentre don Luciano Condina presterà servizio per la Comunità pastorale 14, a Stroppiana.

"Nell’ambito della comunità pastorale 2 Gattinara, l’arcivescovo Marco Arnolfo ha disposto la nomina di don Giangreco, ordinato il 26 settembre 2021, a vicario parrocchiale per Gattinara, ove aveva già prestato il proprio ministero pastorale in qualità di diacono - sottolineano dall'Ufficio comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi - Invece, nell’ambito della comunità pastorale 14 Stroppiana, don Condina ha ricevuto l’affidamento della collaborazione pastorale in affiancamento al coordinatore don Tomasz Sén per le parrocchie di Caresana e Motta de’ Conti, e in particolare per la parrocchia di di San Michele Arcangelo di Stroppiana, retta dallo stesso don Sén in qualità di amministratore parrocchiale".