Il polivalente intitolato al benefattore Carlo Franciscono

Alice Castello: domenica 17 ottobre dalle 16 inaugurazione del polivalente con l'esibizione di ben quattro bande musicali, ossia quelle attive ad Alice Castello, Borgo d'Ale, Salussola e Viverone. La rinnovata struttura di via Cossano, già sede della bocciofila, sarà disponibile anche per feste e iniziative al chiuso, la cui attuazione è sempre stata ostacolata dall'assenza di uno spazio adatto. "La prossima sfida sarà individuare la migliore forma di gestione – afferma il sindaco Luigi Bondonno – Inizialmente della struttura si occuperà direttamente il Comune, poi valuteremo". L'aspetto più delicato sarà conciliare la nuova funzione con quella vecchia. "Vogliamo mantenere la possibilità di giocare a bocce e al tempo stesso organizzare momenti di incontro per tutta la comunità - spiega il primo cittadino - Per questo il regolamento del locale dovrà essere frutto di un confronto tra le varie esigenze". Sempre in base alle richieste di utilizzo si valuterà anche di acquistare mobili e attrezzature come il palco, a loro volta da assegnare in gestione.

Intanto, di sicuro c'è che il polivalente avrà un nome: durante l'incontro inaugurale di domenica sarà intitolato a Carlo Franciscono, alicese che ha disposto un lascito testamentario di 100.000 euro a favore del Comune. La sua è stata una donazione “provvidenziale” per rispondere a una necessità da tempo sentita in paese, e in particolare per sostenere gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico senza pesare troppo sulle finanze comunali. "D'altro canto, costruire dal nulla un nuovo edificio sarebbe stato impossibile" termina il sindaco.