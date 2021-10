Trino: grande festa per la leva 1961

Grande festa per i trinesi della leva 1961. Si sono ritrovati con un gruppo molto numeroso per festeggiare i loro primi 60 anni. Lo hanno fatto con la messa in parrocchia per ricordare i defunti della leva e con la cena in un noto ristorante trinese. La leva 1961 è guidata dalla madrina Emanuela Brusasca e dal presidente Lorenzo Botta.