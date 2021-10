Per il gruppo Scout Santhià 1 giornata al Castello di Vettignè

Sabato 16 ottobre si riunirà al Castello di Vettignè il gruppo Scout Santhià 1. Sono in programma giochi e attività all'aperto per rendere la giornata serena e veicolare ai partecipanti un messaggio di collaborazione e aiuto reciproco per uno scopo, finale, comune. Sarà questa un momento di ripartenza dopo il periodo di stop dovuto al Covid-19. I proventi dell'iniziativa saranno devoluti all'associazione "Il Vercellese...verso Santa Cruz".

Alle 15 è fissato il ritrovo con triage e con accoglienza in cerchio gestita dal Clan; alle 15,30 ci saranno i passaggi dei ragazzi over 12 anni nei Reparti e, per quelli tra i 16 e i 21 anni, nel Clan; seguiranno attività in gruppo, riunione con i genitori e alle 18 chiusura della giornata.