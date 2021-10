Trino è "a Covid zero"

Zero positivi al Covid-19, 87 per cento di trinesi sopra i 12 anni vaccinati con la prima dose, 83 per cento con la seconda dose. Trino ad oggi è libera dal Covid-19 e vanta un’altissima percentuale di cittadini vaccinati tra la popolazione attualmente vaccinabile.

Intanto il Comune di Trino ha emesso un comunicato per gli over 80 anni in cui si ricorda a tutti i cittadini che nel fine settimana del 16 e 17 ottobre al centro vaccinale del mercato coperto di piazza Comazzi verranno effettuate le vaccinazioni per la terza dose per tutti gli over 80 che hanno ricevuto la convocazione. Il secondo weekend di vaccinazione per gli over 80 sarà poi quello del 6 e 7 novembre, e non quello del 23 e 24 ottobre, per consentire a tutti di potersi vaccinare dopo i sei mesi previsti dall'ultima somministrazione. Chi ha necessità di avere supporto per il trasporto o informazioni può contattare il 328-7459133.