Raccolta alimentare "Dona la Spesa" per chi è in difficoltà

Vercellese e Valsesia, raccolta alimentare "Dona la Spesa": sabato 16 ottobre nei negozi della rete vendita Nova Coop sarà possibile aderire all'iniziativa solidale per destinare prodotti alle persone in difficoltà. In provincia di Vercelli l’iniziativa coinvolgerà i punti vendita di Borgosesia, Santhià, Trino e Vercelli. Per tutta la giornata, nei negozi Nova Coop aderenti alla campagna, sarà possibile acquistare prodotti alimentari a lunga conservazione e consegnarli ai Soci Coop e ai volontari presenti presso il punto vendita. I beni più idonei sono i prodotti come: pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, alimenti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale.

A beneficiare della raccolta saranno la Caritas di Borgosesia, la Caritas di Santhià, il Centro Ascolto Caritas di Trino e il Comitato della Croce Rossa di Vercelli.