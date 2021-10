Trino: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Torna attivo il centro vaccinale al mercato coperto di piazza Comazzi nei fine settimana del 16 e 17 ottobre e del 23 e 24 ottobre. Verranno somministrate le terze dosi agli over 80. Il sindaco Daniele Pane illustra la riattivazione del centro vaccini. Diversi inoltre gli appuntamenti del fine settimana.

Il centro vaccini: "Dalla fine della settimana prossima verranno somministrate le terze dosi di vaccino anti Covid-19 agli over 80 anni di Trino, Morano sul Po, Camino, Pontestura e Palazzolo - spiega Pane - I nostri medici di famiglia, le infermiere e i volontari delle associazioni trinesi tornano a mettersi a disposizione delle popolazione e nei prossimi giorni l’Asl di Alessandria invierà ai diretti interessati la convocazione per la somministrazione del vaccino che sarà pertanto a Trino, così da facilitare a tutti l’accesso e dando sostegno alla stessa Asl".

Diversi gli appuntamenti in questo week end. Sabato 9 ottobre: alle 10,30 al Teatro Civico, si terrà l’assemblea pubblica degli iscritti dell’Anpi sezione di Trino per fare il punto sull'attività dell'associazione e verrà distribuito a tutti i presenti l'opuscolo "10 giugno 1940" che tratta del giorno in cui l'Italia dichiarò guerra a Francia e Inghilterra. Alle 16 in municipio ci sarà un incontro sul progetto sull’ampliamento dell’area verde del “Bosco della Pastrona” con associazioni, enti, consiglieri comunali e singole persone. Alle 21,15 in biblioteca civica “Favorino Brunod” ci sarà la presentazione del libro “Mi riprendo la vita” del vercellese Marco Quaglia. Domenica 10 ottobre: alle 10 ci sarà, da parte dell’Atrap Aps, l’inaugurazione del castello di manovra dei Vigili del fuoco. Dalle 14,30 all’oratorio salesiano si terrà il “Torneo del Sì” con partite di pallavolo tra squadre delle associazioni di volontariato. A Casale Monferrato alle 17,30 nel Parco della Cittadella il concerto di Roberto Amadè e Francesco Patella chiuderà la tappa monferrina di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile.