Trino: presentazione del libro di Marco Quaglia

"Accusato ingiustamente, ora si riprende la sua vita!”. Viene introdotta così la presentazione del libro del vercellese Marco Quaglia, “Mi riprendo la vita” che sarà a Trino in biblioteca civica “Favorino Brunod” domani, sabato 9 ottobre, alle 21,15.

Ad accompagnare l’autore del volume ci sarà il trinese Lele Borghesio che introdurrà e intervisterà Quaglia nella presentazione di questo libro che racconta del suo ritorno alla vita dopo che ha avuto la stessa rovinata per nove lunghi anni per via di un’accusa infamante e inverosimile in Sardegna. L’invito alla cittadinanza è a partecipare per sentire dalle parole di Quaglia cosa ha dovuto subire per nove anni.