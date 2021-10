Buoni spesa per le famiglie provate dall'emergenza sanitaria

Borgosesia: fino a giovedì 14 ottobre le famiglie in possesso dei requisiti individuati per legge hanno la possibilità di fare domanda per ottenere i buoni spesa. La domanda va fatta sul modulo che è possibile scaricare dal sito internet del Comune, oppure si può trovare all’entrata del municipio. Per tutte le informazioni è disponibile il numero 335 1095993: un operatore risponderà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e fornirà ai cittadini il supporto necessario. Per fare domanda occorre avere tre requisiti: riduzione delle entrate del nucleo familiare a seguito dell’emergenza sanitaria; somma estratti conto di tutta la famiglia che al 4 ottobre 2021 risulti essere inferiore o uguale a 5.000 euro; somma delle entrate di tutta la famiglia, nell’ultimo mese, inferiore alle cifre di seguito indicate: se il nucleo è di una persona: entrata mensile massima inferiore a 700 euro; 2 persone inferiore a 1000 euro; 3 persone inferiore a 1300 euro; 4 persone inferiore a 1550 euro; 5 e più persone, inferiore a 1800 euro. Per la presentazione della domanda, occorre allegare la lista movimenti dei mesi di settembre e ottobre 2021 sul conto corrente/deposito intestato ai componenti del nucleo, e il saldo al 4 ottobre 2021.