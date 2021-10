Artigiano in fiera: 500 euro per le imprese del Quadrante

Artigiano in Fiera torna in presenza: l'edizione 2021 della kermesse, punto di riferimento dell’artigianato italiano ed internazionale, si svolgerà a Fieramilano (Rho) da sabato 4 a domenica 12 dicembre.

Confermato anche per quest'anno il sostegno delle Camere di Commercio piemontesi, tra cui quella Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con il coordinamento di Unioncamere Piemonte: l'agevolazione prevede un abbattimento del costo di partecipazione pari a 500 euro + Iva per un modulo espositivo standard (12 mq). Per le imprese artigiane piemontesi è inoltre possibile accedere, fino al 15 ottobre, alle agevolazioni del bando di Regione Piemonte, che prevede un finanziamento dei costi di plateatico fino a 1.400 euro per i nuovi espositori e fino a 1.100 euro per gli espositori storici (che abbiano partecipato ad almeno una delle ultime tre edizioni), contributo cumulabile con il sostegno camerale per Artigiano in Fiera. Alla manifestazione possono partecipare le imprese artigiane ed agricole o che abbiano comunque una produzione propria di abbigliamento e accessori, articoli da regalo e oggettistica, gioielleria e oreficeria, mobili e complementi d'arredo, prodotti enogastronomici.

I partecipanti dovranno essere in regola con le condizioni di ammissione previste dal regolamento generale della manifestazione, nonché con i versamenti contributivi e previdenziali (Durc) e con quelli dovuti a norma di legge alla Camera di Commercio. Il termine per presentare richiesta di partecipazione è il 31 ottobre 2021: le domande dovranno essere inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Sempre ad ottobre scadono le adesioni per la Vetrina dell'Eccellenza Artigiana, la rassegna organizzata dall'Ente camerale in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio ed aperta a tutte le imprese piemontesi in possesso del riconoscimento di eccellenza artigiana, che avrà svolgimento nel Castello di Novara nel fine settimana del 20 e 21 novembre. Maggiori informazioni su entrambe le manifestazioni possono essere richieste alla sede di Novara del Servizio Promozione camerale.