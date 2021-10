Trino verso gli zero positivi al Covid-19

Trino va verso gli zero positivi al Covid-19. Manca davvero poco ad essere città libera dal Covid-19 e intanto aumentano sempre di più i vaccinati.

Il sindaco Daniele Pane fa il punto della situazione: "Abbiamo una persona positiva al Covid-19 ma fra cinque giorni, col tampone di guarigione, saremo a quota zero. Da ormai due settimane non registriamo nuovi casi di positività. Abbiamo invece 10 persone in isolamento fiduciario e 3 in quarantena. La situazione nella nostra città è piuttosto tranquilla". Le vaccinazioni: "Siamo arrivati all’87 per cento di cittadini trinesi sopra i 12 anni vaccinati con la prima dose e all’81 per cento con la seconda dose, quindi ciclo vaccinale completato. Ma l’Asl di Alessandria è già partita con la somministrazione della terza dose di vaccino che hanno ricevuto 31 trinesi, facenti parte delle categorie prioritarie, dagli immunodepressi agli oncologici e così via. Gli appartenenti alle categorie fragili si trovano in percorsi di assistenza e cure e quindi vengono vaccinati all’interno del loro percorso. Chi si trova nelle strutture Rsa sarà ovviamente vaccinato al loro interno. Per quanto riguarda gli over 80, a Trino sono circa 700 persone dalle quali togliere allettati, fragili e ospiti delle Rsa: i rimanenti, un po’ più della metà, dovrebbero essere vaccinati o dai rispettivi medici di famiglia o dal distretto Asl di Trino, anche perché si potrà farla in concomitanza con la vaccinazione antinfluenzale. Lunedì 11 ottobre comunque avrò un incontro con il direttore dell’Asl Alessandria per definire tutti questi passaggi e l’organizzazione".