Passa la Milano-Torino, strade chiuse

Mercoledì 6 ottobre strade chiuse in città per il passaggio della 102^ edizione della corsa ciclistica Milano-Torino. La carovana, proveniente da Livorno Ferraris, giungerà in città da via Galileo Ferraris. Per l’occasione dalle 14 alle 16,30 saranno interdette al traffico tutte le intersezioni e gli accessi privati con via Galileo Ferraris, via Vercelli, via Giotto e strada Torino. Le strade completamente chiuse al traffico sono: intersezione strada Monte e Sp2, intersezione tra San Grisante e Sp2, traverse interne di via Galileo Ferraris, intersezione tra Sp1 e Sp2, intersezione via Colombo e via Marco Polo, rotonda intersezione via Faldella, intersezione via Giotto, intersezione con via Peruzia, via Raffaello e via Puccini, intersezione strada Torino e Sp31 bis, Sp31 bis con strada Galli e via Antonelli, rotonda Sp 31 bis con strada Ghiaro. Sarà sempre consentito il passaggio dei mezzi di soccorso.