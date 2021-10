Varallo: il 15 ottobre il convegno "Sono Lisa"

Varallo: venerdì 15 ottobre, al Teatro Civico di Varallo, dalle 10 alle 12,30 si terrà il convegno “Sono Lisa”, organizzato dal Comitato di Borgosesia della Croce Rossa Italiana, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021.

Tema del convegno, il progetto "Lisa", predisposto a favore delle persone in condizione di svantaggio e vulnerabilità, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato dalla Croce Rossa Italiana in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu.

"Lisa" risponde a tre importantissimi obiettivi, fra i 17 dell’Agenda: il numero 1, sconfiggere la povertà, il numero 8 volto a creare lavoro dignitoso e crescita economica, ed il numero 10 che si prefigge di ridurre le diseguaglianze. L’acronimo Lisa riunisce in sé Lavoro, Inclusione, Sviluppo e Autonomia, infatti i suoi obiettivi sono: favorire l’inclusione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio e vulnerabilità, accrescere la consapevolezza della comunità sull’importanza di coniugare produttività e inclusione sociale.

"Lisa" non solo coglie e comprende il problema, ma soprattutto si attiva per dare una risposta intelligente e fattiva, promuovendo lo sviluppo della persona, sostenendo le abilità di ciascuno e accrescendone il potenziale in un’ottica di contrasto all’esclusione sociale. L’approccio integrato del progetto prevede il coinvolgimento di numerosi attori: beneficiari, volontari, la comunità in generale, 21 presidi Cri attivi in tutta Italia, aziende e istituzioni del territorio. L’iniziativa in programma venerdì 15 ottobre prevede diversi interventi e relatori, che partecipano per illustrare il progetto "Lisa" e sensibilizzare la comunità e le aziende sulle opportunità che l’inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio rappresenta per il territorio.

Interverranno le responsabili del Progetto del Comitato di Borgosesia di Croce Rossa, Sandra Moretti e Piera Goio, e verranno proposte le testimonianze di numerosi esponenti delle istituzioni, delle associazioni e del mondo imprenditoriale, come il Viceministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, Cecilia Cerra, capo del settore Responsabilità Sociale Aziendale di Loro Piana, Francesca Vinzio Presidente Asd Passeportout. Il Convegno al Teatro Civico di Varallo potrà essere seguito in loco ma è prevista anche una diretta streaming.