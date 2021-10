Santhià: Mattia Beccaro, "mister preferenze" sarà il vicesindaco

Santhià: Mattia Beccaro sarà il nuovo vice sindaco dell’amministrazione guidata da Angela Ariotti. Con ben 498 preferenze ottenute nella tornata elettorale appena conclusasi, Beccaro si conferma “Mister preferenze”. Già assessore ai Lavori pubblici nella giunta di Angelo Cappuccio, è stato nominato da Ariotti "per il forte impegno dimostrato fino ad ora nella precedente legislatura, per la crescita personale e professionale negli ultimi 5 anni e per le competenze tecniche ed amministrative maturate. A conferma del lavoro svolto fino ad ora ha raggiunto la quota di 498 preferenze". Intanto il sindaco Ariotti è al lavoro per comporre il gruppo che costituirà la nuova Giunta, ragionando su incarichi e deleghe in funzione delle disponibilità e delle caratteristiche degli eletti.