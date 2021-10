Decade dalla presidenza Pier Luigi Prino: lo sostituisce il suo vice

Unione Montana dei Comuni della Valsesia: a seguito dell’esito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, Pier Luigi Prino non essendo stato rieletto a Valduggia, decade dalla funzione di presidente dell’Unione stessa. Da oggi, martedì 5 ottobre, viene sostituito pro-tempore dal suo vice, Roberto Carelli.

"Nell’assumere questo incarico - commenta Carelli - desidero prima di tutto esprimere il più vivo ringraziamento, a nome di tutta la Giunta, a Pierluigi Prino, che ha guidato l’Ente con grande competenza, ed altrettanto amore per il territorio. In attesa che le macroaree esprimano i loro rappresentanti e che si arrivi all’elezione di un nuovo Presidente, guiderò l’Unione Montana ispirandomi alle modalità operative del mio predecessore e con tutta l’attenzione dovuta alle diverse problematiche che investono il territorio montano, a favore della popolazione della nostra valle".

Prino era presidente dell’Unione Montana Valsesia dal 28 agosto 2017. "A lui va il saluto ed il ringraziamento non solo della

parte politica dell’Ente Montano, ma anche di tutto il personale che in questi anni ha sempre avuto in lui un interlocutore di grande disponibilità" sottolineano dall'Unione Montana della Valsesia.