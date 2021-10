Santhià: Angela Ariotti è il primo sindaco donna

Santhià, comunali: Angela Ariotti primo sindaco donna della città. La Lista Impegno per Santhià ha sbaragliato la concorrenza vincendo in tutti gli 8 seggi presenti nelle scuole elementari Collodi e all'Istituto tecnico di via Nobel. Queste le preferenze delle quattro liste suddivise per seggi.

I dati

Seggio 1: Lista 1 Orgoglio Santhià Canova Sindaco 44 preferenze, Lista 2 Uniti per la Rinascita Caprioglio Sindaco 111, Lista 3 Cambia Santhià Insieme a Noi Biagio Munì Sindaco 165, Lista 4 Lista Civica Angela Ariotti Sindaco 230. Seggio 2: lista 1 54, lista 2 79, lista 3 142, lista 4 234. Seggio 3: lista 1 64, lista 2 113, lista 3 158, lista 4 251. Seggio 4: lista 1 54, lista 2 78, lista 3 147, lista 4 229. Seggio 5: lista 1 65, lista 2 119, lista 3 176, lista 4 232. Seggio 6 lista 1 57, lista 2 82, lista 3 182, lista 4 215. Seggio 7: lista 1 67, lista 2 75, lista 3 163, lista 4 306. Seggio 8 lista 1 50, lista 2 91, lista 3 181 e lista 4 296. Questi i totali delle preferenze per ciascuna lista. Lista 1 455, lista 2 748, lista 3 1314, lista 4 1993.