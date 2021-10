San Germano: Gianni Mentigazzi è il nuovo sindaco

San Germano: Gianni Mentigazzi è sindaco del paese. Vince con 517 voti ovvero il 64,30%. La sua lista "San Germano Merita" ottiene 7 seggi in consiglio comunali. Gianna Volpato invece, l'altra candidata, si ferma a 287 voti, il 35,70% e ottiene tre seggi in consiglio. Gli elettori in paese sono 1285, i votanti 855, il 66,54%. Le schede nulle sono 29, quelle bianche 22.