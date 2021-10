Lutto: Mariaserena Trofa, giovane mamma stroncata dalla malattia

Cigliano piange Mariaserena Trofa, mamma di 35 anni. A stroncarla la malattia contro cui ha lottato con coraggio. Quel coraggio che solo una madre sa trovare per non lasciare i suoi piccoli, Christian e Kevyn, la sua famiglia, quella costruita insieme all'amato Giuseppe. In lutto anche le comunità di Livorno Ferraris e Vercelli: Mariaserena Trofa era conosciuta nel capoluogo di provincia dove aveva frequentato le scuole superiori, all'Istituto professionale Lanino.