In arrivo la gara ciclista Gran Piemonte: divieti di transito e sosta

Borgosesia: in occasione dell’arrivo della prestigiosa gara ciclistica “Gran Piemonte”, la città si organizza anche dal punto di vista viario, in modo da garantire la migliore accoglienza ai ciclisti ed il massimo controllo della viabilità, per evitare disordini e disagi. Giovedì 7 ottobre, i corridori arriveranno in Via Vittorio Veneto, quindi la Polizia locale ha predisposto il divieto di transito su viale Vittorio Veneto, da Piazza Cavour alla rotonda di Sant'Anna, dalle 6,30 alle 21; il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 21 del 7 ottobre su viale Vittorio Veneto da P.za Cavour alla rotonda di S.Anna e nei parcheggi del palazzetto prospicienti il viale. E ancora il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 21 del 7 ottobre nei parcheggi del palazzetto Loro Piana indicati in blu nell’immagine allegata, area supermercato e area prospiciente via Marconi. Prevista dalla Questura di Vercelli anche la chiusura della strada d’ingresso a Borgosesia per chi proviene da Grignasco, presumibilmente nelle 2 ore antecedenti l’arrivo della carovana ciclistica. Si attende la conferma dagli uffici del capoluogo.