Parco a Valbusaga riallestito: dono ai bimbi della frazione

Borgosesia: il parco di Valbusaga è stato riallestito completamente, grazie ad un investimento di 22.000 euro offerto dalla famiglia Prosino, che ha inteso così regalare ai bimbi della propria frazione uno spazio nuovo, colorato e molto bello: "I giochi qui a Valbusaga sono per bambini da 1 a 12 anni - dice il sindaco Paolo Tiramani – il parco è stato completamente trasformato, si estende su un’area considerevole che oggi si presenta molto accogliente e curata, allestita con giochi che favoriscono l’interazione ed il divertimento dei bambini. Non posso che ringraziare i signori Prosino, così come esprimo gratitudine alla famiglia di Caterina Platini, che tramite Fondazione Valsesia ha sostenuto il progetto di Sant’Anna: sono esempi di grande amore per la città e per la comunità".

Queste nuove installazioni, e le modalità con cui sono state create, impongono una riflessione sull’utilizzo: "Implementeremo gli impianti di videosorveglianza e i controlli da parte della Polizia Municipale - avvisa il sindaco - perché l’impegno che questi cittadini hanno profuso a favore dell’intera cittadinanza deve essere rispettato e tutelato. Confido veramente che, dopo i ripetuti appelli al rispetto per la cosa pubblica, non si ripetano episodi di vandalismo e che tutti diano prova di maturità e senso civico, nella consapevolezza che questi parchi e questi giochi appartengono indistintamente ad ogni cittadino di Borgosesia, che saprà custodirli con l’attenzione ed il rispetto dovuto".