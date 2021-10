Lozzolo: prevista l'accensione dell'antico forno

Lozzolo: l'antico forno protagonista del weekend. Sabato 2 e domenica 3 ottobre torna la 6a edizione di “Lo Pan ner – Il pane delle Alpi”. L’iniziativa è nata in Valle d’Aosta nel 2015 con l’intento di valorizzare l’antica usanza di preparare il pane tradizionale nei forni a legna. Successivamente l’eco della manifestazione ha varcato i confini regionali suscitando l’interesse di Lombardia, Svizzera, Piemonte, Francia e Slovenia.

Un po' di storia. A Lozzolo era presente un forno fin dal 1463 ma la popolazione stanca del “fornatico”, la tassa imposta dai conti del castello, nel 1717 decise di costruirne un secondo per tutta la comunità. Tale forno rimase funzionante fino alla metà del XX secolo. Nel 2012, grazie ad un gruppo di volontari, è stato ripristinato e grazie all’associazione culturale Loxolensis viene acceso più volte l’anno. Una di queste è in occasione dei festeggiamenti per “Lo pan ner”.

Per l'edizione 2021 il programma prevede: sabato 2 dalle 18,30 i “furnè” sforneranno le pizze d’asporto, mentre domenica per le 7 è fissata l'accensione del forno. Alle 8 cottura del Pan Metà, il tradizionale pane insignito nel 2019 del titolo di De.Co., Denominazione comunale, preparato con farine di segale e granoturco. Alle 10 show cooking con lo chef biodinamico Paolo Gatta e dalle 11,30 aperitivo dell’orto: possibilità per 30 fortunati di degustare le portate cucinate insieme allo chef. Saranno messe a disposizione anche alcune cassette di verdure biodinamiche direttamente dall’orto di Gatta. Contestualmente saranno distribuiti i “Micun”. Alle 15,30 eno-escursione tra le colline di Lozzolo con partenza dall’enoteca del Castello. Per prenotazioni contattare la guida ambientale Fabio Savini al 349 7121033.