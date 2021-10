Legambiente annulla l'iniziativa "Puliamo Trino" prevista il 3 ottobre

Trino: le previsioni di maltempo per domani, domenica 3 ottobre, fanno saltare sia “Puliamo Trino” che l’inaugurazione del castello di manovra dei Vigili del fuoco. Cancellazione definitiva dell'iniziativa ecologica da parte di Legambiente, dopo il primo rinvio di domenica scorsa. Posticipata invece a domenica 10 ottobre l’inaugurazione del castello di manovra come comunicato dall’Associazione trinese Amici Pompieri Aps che ha curato in questi anni la raccolta fondi e la costruzione del castello di manovra per affidarlo all’utilizzo da parte dei Vigili del fuoco volontari trinesi.

Riguardo a “Puliamo Trino” il gruppo trinese di Legambiente comunica: "Contrariamente a quanto scritto e diramato in un precedente comunicato stampa nel quale avevamo ipotizzato, in caso di maltempo, come poi si è verificato, lo spostamento della manifestazione “Puliamo Trino 2021”, da domenica 26 settembre a domenica 3 ottobre, dobbiamo purtroppo informare chi si fosse appuntato quest’ultima data che, nuovamente a causa di previsioni del tempo alquanto negative, tale evento è da ritenersi definitivamente annullato. Spiace dover prendere tale decisione, soprattutto perché nel pomeriggio di domenica 3 ottobre, alla chiesa di San Michele, era prevista la presentazione informale del progetto sull’ampliamento dell’area verde del “Bosco della Pastrona”, progetto che il gruppo trinese di Legambiente ha, a suo tempo, presentato al Comune, ricevendone attestazioni positive. Dopo rapide consultazioni con il sindaco, si è presa la decisione di indire una riunione per associazioni, enti, consiglieri comunali e singole persone, i cosiddetti attori locali che, per competenze professionali ed interessi specifici, potrebbero essere potenzialmente interessati allo sviluppo di tale proposta. L’amministrazione trinese, nella persona del sindaco, si è preso l’impegno di convocare, con un invito ufficiale, una prima riunione informativa di tali nominativi per le 16 di sabato 9 ottobre al palazzo municipale".

E dal gruppo concludono: "Dopo tale primo incontro, Legambiente Trino, attraverso le proprie pagine social ed attraverso una conferenza stampa, provvederà a portare a conoscenza di tutti i cittadini il contenuto di tale progetto e si impegna, altresì, a mettersi a disposizione di quei trinesi e di quelle associazioni locali che, volendone sapere di più, faranno richiesta di maggiori informazioni. Legambiente nello scusarsi con tutti quei concittadini che si erano messi volontariamente a disposizione per domenica 3 ottobre, confidando che gli stessi comprenderanno le ragioni dell’annullamento di questo appuntamento, ringraziano tutti coloro, dirigenza scolastica, insegnanti, personale della scuola e, ovviamente, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Trino, nonché il personale dell’ufficio tecnico del Comune, che hanno permesso la realizzazione di “Puliamo il Mondo” il 24 settembre alla scuola elementare di Trino".