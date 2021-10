Al via gli incontri del Distretto del commercio “Terre d’acqua”

Trino: con la riunione in programma martedì 5 ottobre alle 21 al Teatro Civico, partono gli incontri del Distretto del commercio “Terre d’acqua” con commercianti e imprenditori. I successivi appuntamenti sono previsti a Tronzano il 6 ottobre al teatro palestra delle scuole elementari, a Bianzè il 12 ottobre nella sala consiliare del municipio, a Livorno Ferraris il 13 ottobre nella sala riunioni. Il Distretto del commercio “Terre d’acqua” comprende i Comuni di Trino (capofila), Asigliano Vercellese, Bianzè, Caresana, Crova, Desana, Lignana, Livorno Ferraris, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive, Ronsecco, Salasco, Tricerro, Tronzano Vercellese, con Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Vercelli e Confesercenti Vercelli.

Il sindaco di Trino Daniele Pane afferma che si tratta "di un’opportunità da costruire insieme con il lavoro di tutti ed il coinvolgimento sinergico di Comuni, associazioni di categoria ed attività commerciali ed economiche in genere". Il progetto, con capofila il Comune di Trino, è stato finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’iniziativa relativa ai “Distretti del Commercio”, finalizzata a mettere in rete stabilmente una serie di attori territoriali quali aziende, istituzioni, enti, per perseguire obiettivi comuni facilitando l’aggregazione tra gli operatori privati ed integrando il loro lavoro con le istituzioni. L’obiettivo è di promuovere l’intero territorio in tutte le sue peculiarità, commerciali o turistiche, enogastronomiche, museali, artistiche e, migliorando gli spazi pubblici attraverso un’attività di rigenerazione e riqualificazione urbana, di migliorare anche le condizioni dell’intera comunità. Durante gli incontri verranno effettuati dei focus, con esperti del settore, relativamente a due temi di importanza strategica per gli operatori commerciali e sui quali il Distretto potrà supportare i singoli operatori: il marketing digitale ed il visual merchandising. Imprenditori e commercianti interessati a partecipare devono dare la conferma della loro presenza scrivendo a [email protected]