Ufficio elettorale aperto anche sabato e domenica

Santhià, elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021: per il rilascio delle tessere, l'ufficio elettorale sarà aperto nelle giornate di oggi, venerdì 1° ottobre fino alle 18 e sabato 2 ottobre con orario continuato dalle 9 alle 18. In questa ultima giornata dalle 13 alle 16 gli impiegati saranno impegnati nella consegna del materiale elettorale ai presidenti di seggio: l'invito è dunque quello di evitare tale fascia oraria. Le tessere elettorali si potranno richiedere anche nelle giornate delle consultazioni elettorali. Non occorre prendere appuntamento, basta presentarsi all'ufficio elettorale all'interno del palazzo comunale.