Ponte provvisorio: sopralluogo al cantiere del presidente della Provincia

Gattinara: sopralluogo del presidente della Provincia Eraldo Botta al cantiere per la costruzione del ponte che collegherà nuovamente la città del vino a Romagnano Sesia. Botta ha voluto sincerarsi sull’andamento delle opere. Dopo i ritardi accumulati nei primi mesi, Anas ha rielaborato un cronoprogramma che prevede la consegna del ponte provvisorio entro il mese di ottobre. A distanza di un anno dall’alluvione che ha spazzato via il ponte tra Gattinara e Romagnano Sesia, ora parte della struttura è già stata montata. "E' stato un importante incontro quello organizzato con i vertici della ditta che si sta occupando della realizzazione del ponte provvisorio - ha affermato Botta - Grazie anche all’onorevole Paolo Tiramani e al consigliere regionale Angelo Dago per l’attenzione che sempre dedicano al nostro territorio". Presente alla visita anche Cristiano Astone, amministratore delegato della filiale italiana di Janson Bridging, azienda fornitrice del ponte modulare posato sul fiume Sesia.