La casa di riposo saluta don Januzs

Gli ospiti della casa di riposo Fondazione Santo Spirito-Borla di Crescentino hanno conosciuto il nuovo parroco.

Lunedì 27 settembre uno striscione con la scritta “Benvenuto! L’accogliamo con affetto e gratitudine, affidandoci a Lei, nostro buon Pastore. Cammineremo insieme sotto la sua guida nella gioia della nostra fede” ha ufficializzato l'ingresso del parroco don Janusz nella struttura. Riuniti nel parco gli ospiti si sono raccolti in preghiera, poi il pomeriggio è proseguito in allegria tra giochi, canti e divertimento. Come consuetudine sono stati festeggiati i compleanni degli ospiti che hanno compiuto gli anni nei mesi di luglio, agosto e settembre. Momenti sereni di condivisione a cui hanno partecipato il vicepresidente Giuseppe Alesina, Marisa Riccardi e Cinzia Soldera in rappresentanza del consiglio di amministrazione della fondazione, la direzione, l'animatrice e una rappresentanza del personale. Per concludere il pomeriggio, merenda per tutti.