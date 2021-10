In arrivo i posteggi rosa per donne in gravidanza o con bimbi piccoli

Tronzano: in paese sono in arrivo i parcheggi rosa. I posti auto riservati alle donne in gravidanza o con bimbi piccoli saranno disegnati nelle prossime settimane in centro. “Abbiamo individuato quattro punti in cui collocarli: l'edicola, le due farmacie e l'attività di vendita alimentari in via per Santhià” anticipa il vicesindaco Fausto Valdo. La realizzazione di nuovi parcheggi auto rientra in un piano dedicato alla viabilità e alla manutenzione, che sarà man mano attuato nelle prossime settimane. Un'altra tra le novità rilevanti è l'introduzione del senso unico alternato lungo il tratto più stretto di corso Vittorio Emanuele II, quello tra via Roma e l'incrocio con le vie Lignana e Garibaldi. Attualmente è in vigore il senso unico, mentre a breve chi proverrà da via San Germano dovrà dare la precedenza alle auto dirette nel verso opposto. “A tal scopo saranno create delle isole di transito e ridotti di conseguenza i parcheggi lungo la strada - precisa Valdo - Nuovi posti tuttavia saranno aggiunti lungo le vie Roma e Lignana, in modo da mantenere invariato il numero degli spazi”.

Vietata alle auto, ma anche alle biciclette, sarà invece la nuova “isola pedonale” che nascerà sempre lungo il corso. Il marciapiede a livello del piano stradale che corre lungo lato destro, in direzione Santhià, potrà essere percorso solo da persone a piedi. Il tratto interessato va dall'incrocio con via Suino fino al peso pubblico.

“Questi interventi sono perlopiù frutto delle segnalazioni dei cittadini, che abbiamo ricevuto e vagliato” precisa il vicesindaco. Nell'elenco è inoltre inclusa la nascita di nuovi parcheggi per disabili e per il carico e scarico dei mezzi al servizio delle attività commerciali. Ma una parte consistente de piano sarà pure destinata alla posa di nuovi cestini. Alcuni di essi, dedicati alle pile esauste, sono già comparsi vicino alle scuole elementari e medie, accanto alla cabina Telecom sotto il viale e nei pressi dell'ex scuola di Salomino. “Nel periodo invernale saranno inoltre installati nuovi contenitori singoli e multispazio, per incentivare la raccolta differenziata - afferma Valdo - In più collocheremo posacenere per fumatori e dispenser con sacchetti per le deiezioni canine”.