Borgosesia: il parco giochi Sant’Anna dedicato a “Caterina Platini”. Con l'iniziativa del Comune “Adotta un Parco” e grazie al fondo memoriale aperto a suo nome in Fondazione Valsesia Onlus, il sogno di Caterina è diventato realtà. Il progetto è stato l’occasione per poter realizzare il sogno di una cittadina che ha amato molto la propria città, nella quale ha vissuto tutta la sua vita. Grazie al fondo memoriale “Caterina Platini”, aperto nel 2019 in Fondazione Valsesia onlus con un piccolo lascito, Caterina ha trasformato in realtà un suo grande desiderio aprendo il “cassetto” per lasciare un’impronta indelebile, che ricorderà per sempre il suo legame forte con la comunità di appartenenza. Fondazione Valsesia onlus ha individuato le volontà di Caterina nel progetto del Comune e grazie alla collaborazione dell’assessore Eleonora Guida oggi, venerdì 1° ottobre 2021, è stato inaugurato il parco Sant’Anna dedicato a Caterina Platini, immerso nel verde con tante allegre e colorate attrezzature in legno per i più piccini.

