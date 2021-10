“Facciamo merenda con i nonni!”: l’evento organizzato a Stroppiana per stare tutti insieme durante la festa dei nonni. Sabato 2 ottobre alle ore 15, all’interno del cortile della Biblioteca Civica del paese, si potrà passare un intero pomeriggio in compagnia, facendo merenda tutti insieme all’insegna del divertimento e della festa. L’invito è esteso a tutti: “Ingresso consentito ai nonni accompagnati dai nipotini e a tutti quelli che vorranno unirsi alla festa”. Per partecipare sono obbligatori green pass e mascherine.

La giornata si aprirà con l’iniziativa dell’Unicef per sostenere i bambini in fuga dal proprio paese, per guerre o catastrofi naturali. “Con un’orchidea puoi aiutare i bambini in pericolo di sopravvivenza” è l’invito dell’Unicef ad aderire ad una campagna solidale, durante il giorno di festa dei nonni e dei nipoti. “È una fuga verso una speranza di salvezza”: ecco le parole dell’organizzazione per invogliare la partecipazione di tutti. La vendita delle orchidee si terrà al mattino, sotto al mercato coperto.

Anche a Pertengo, dopo la messa delle 9, verranno distribuite le orchidee Unicef, dietro offerta minima di 10 euro.