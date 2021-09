Trino: sette punti all'ordine del giorno in Consiglio comunale

E’ in programma per questa sera, giovedì 30 settembre, alle 21, in biblioteca civica, il Consiglio comunale trinese con un ordine del giorno di sette punti.

Dopo le comunicazioni del sindaco, ci sarà la surroga del consigliere comunale Giulia Rotondo. Già dimessa da assessore, e sostituita da Silvia Cottali in giunta, ora Rotondo verrà sostituita in Consiglio da Luciano Minchilli. A seguire ci sarà il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, al quale è stata anche dedicata la piazza parcheggio tra via Monte Grappa e via don Minzoni, in occasione del centenario della traslazione e della tumulazione della salma all’Altare della Patria, che cadrà il 4 novembre. Infine ci saranno quattro punti di carattere economico finanziario: l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020; la ratifica di due delibere di giunta per variazioni al bilancio; infine una nuova variazione di bilancio con applicazione dell’avanzo di amministrazione. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Trino.