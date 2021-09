Asigliano, dipendente positivo: chiuso il municipio fino al 6 ottobre

Chiuso fino al 6 ottobre il municipio di Asigliano a causa di un dipendente positivo.

Lo annuncia il sindaco Carolina Ferraris: "Gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico sino al 6 di ottobre. Sino a quella data nessun dipendente sarà fisicamente presente all'interno dell'edificio. Per quanto possibile i servizi saranno garantiti, ma solamente tramite email, scrivendo a [email protected] oppure [email protected]. Sindaco, vice e assessore cercheranno di garantire fisicamente i servizi essenziali al pubblico. Il consiglio comunale e tutti gli appuntamenti previsti per oggi sono sospesi a data da definirsi. Ci scusiamo per il disagio ma la causa di detta circostanza ci impone un preciso protocollo sanitario".

Aggiunge il vicesindaco Lillo Bongiovanni: "Il dipendente comunale, che abbracciamo forte perchè dispiaciuto, ci fa sapere che sta bene e accusa solamente un forte raffreddore. Alcuni colleghi dello stesso sono in quarantena preventiva e faranno già il primo tampone molecolare". Intanto nella serata di ieri, mercoledì 29 settembre, si è provveduto alla sanificazione dei locali. "Giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 9,30 garantiremo noi amministratori il servizio di ritiro buoni mensa scuola direttamente in Municipio - prosegue Bongiovanni - Approfitto pubblicamente per ringraziare l'Asl di Vercelli, la dottoressa Silano e tutto lo staff di competenza per la disponibilità e professionalità dimostrata ancora una volta".