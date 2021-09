San Martino riprende le attività dopo la pausa estiva

“Facciamo festa insieme – ri..partiamo”. Questo è stato l’invito della parrocchia di San Martino Vescovo rivolto ai bambini, ragazzi e ai genitori. Una giornata insieme, per siglare l’inizio delle attività parrocchiali dopo la pausa estiva. Il ritrovo era per le 10 all’oratorio per poi insieme partecipare alla messa celebrata dal parroco don Antonello Solla. La funzione è stata animata dal coro dei bambini accompagnato dalla chitarra di Marta Spina. Durante la funzione i ragazzi hanno portato sull’altare i loro colorati zaini pieni di libri per ricevere la benedizione del parroco e un augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico. Nel pomeriggio, ancora tutti insieme in palestra con tanti giochi organizzati da Giulia Ravasenga, Giada Veronesi e Laura Borla, tutte del gruppo diocesano di Azione Cattolica Ragazzi. Un momento di riflessione e di preghiera ha concluso la giornata. Le organizzatrici soddisfatte della giornata sperano nella collaborazione delle famiglie per tante altre giornate gioiose in compagnia.