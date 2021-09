Il trinese Mauro Giuseppe Tos guida il Lions club di Santhià

Si è aperta a Viverone l’annata 2021-2022 del Lions Club Santhià guidato dal trinese Mauro Giuseppe Tos.

Il nuovo consiglio direttivo ha infatti come presidente proprio Tos, come vice presidente Benedetta Bellè, segretario Giuseppe Malinverni, cerimoniere Roberto Parino e tesoriere Renato DelSignore. "Il nostro direttivo ha l'intenzione di riprendere con forza e con vigore l'attività di servizio - spiega Tos - Sono già state contattate le scuole del territorio dove di svolgeranno i service individuati dal consiglio. Di grande interesse è il "poster per la Pace", iniziativa che richiede la realizzazione di un'opera da parte degli alunni di seconda media finalizzata a sensibilizzare il tema della Pace. I Lions sono presenti in 207 paesi del mondo con oltre 1 milione e mezzo di soci, di cui 45.000 in Italia, con lo scopo di servire il prossimo".