Trino: mercoledì 29 settembre il cimitero sarà chiuso al pubblico

Domani, mercoledì 29 settembre, il cimitero di Trino resterà chiuso al pubblico. Per l’intera giornata non sarà possibile accedervi.

Il provvedimento si è reso necessario per eseguire il trattamento sulle siepi contro la "Piralide del Bosso" che da anni infesta e attacca le siepi del cimitero, spesso riducendole alla secchezza o alla caduta delle foglie. Il Comune di Trino ringrazia i concittadini per la pazienza dimostrata e per la comprensione per questo disagio che sarà solo per la giornata di mercoledì.